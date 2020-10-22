الدوري السوري.. نتائج الجولة الأولى وتشرين يحسم الديربي

استهل فريق تشرين رحلة الدفاع عن لقبه في الدوري الممتاز لكرة القدم بالفوز على حطين ضمن الجولة الأولى لمرحلة الذهاب التي أقيمت اليوم وشهدت أيضاً فوز الجيش على الاتحاد والوحدة على الحرية والوثبة على الساحل والكرامة على الحرجلة وتعادل الطليعة مع جبلة والشرطة مع الفتوة.

ففي اللقاء الذي أقيم على ملعب الباسل في اللاذقية وسط حضور جماهيري كبير فاز تشرين على جاره حطين بهدفين دون رد.

وفي المباراة التي جرت على الملعب البلدي في حماة تعادل الطليعة مع جبلة بثلاثة أهداف لمثلها حيث سجل للطليعة صلاح خميس هدفين في الدقيقتين الـ 23 و4 وعلي خليل في الدقيقة الـ 36 بينما سجل أهداف جبلة محمود البحر في الدقيقة الخامسة وفي الدقيقة الـ 74 من ركلة جزاء وصلاح خميس في الدقيقة الـ 33 خطأ في مرماه.

وبهدفين لهدف انتهت مباراة الجيش والاتحاد التي أقيمت على ملعب الجلاء بدمشق حيث بادر الجيش بالتسجيل عبر مؤمن ناجي في الدقيقة الـ 11 وأضاف هدفه الثاني في الدقيقة الـ 51 من خلال عبد الناصر حسن بينما قلص الاتحاد الفارق في الدقيقة الـ 57 عبر محمد ريحانية وبالنتيجة ذاتها فاز الوثبة على الساحل فسجل هدفي الوثبة باهوز محمد وصبحي شوفان في الدقيقتين الـ 4 و6 أما هدف الساحل فجاء عند الدقيقة الـ 61 بواسطة وسيم نبهان.

كما فاز الكرامة على الحرجلة الوافد الجديد إلى دوري الكبار بهدف دون رد أحرزه نصوح نكدلي في الدقيقة الـ 29 من ركلة جزاء وبالنتيجة ذاتها فاز الوحدة على الحرية بهدف دون رد سجله عدي جفال في الدقيقة الـ 40 وذلك خلال لقائهما على ملعب السابع من نيسان في حلب.

وانتهى اللقاء الذي جمع الشرطة مع الفتوة على ملعب تشرين بدمشق بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله حيث كان الفتوة البادئ بالتسجيل عبر كنان نعمة في الدقيقة الـ 49 وأدرك الشرطة التعادل بواسطة مازن علوان في الدقيقة الـ 70.