سيّارات جوالة إلى مناطق الحرائق لتأمين المواد المقننة

تواصل محافظة اللاذقية اتخاذ الإجراءات التي تسهم في تخفيف الأضرار الناجمة عن الحرائق في ريف المحافظة من خلال اعتماد خطة متكاملة لتوفير احتياجات القرى من المواد الأساسية حيث أوعز محافظ اللاذقية ابراهيم خضر السالم إلى مديري الجهات التابعة لوزارة التجارة الداخلية وضع خطة متكاملة لتوفير احتياجات القرى المتضررة من الحرائق من مختلف المواد لاسيما الاساسية منها .

و قد تمّ التأكيد على أولويات و آليات الاستجابة في اجتماع حضره عضو المكتب التنفيذي المختص و مديرو مؤسسات التجارة الداخلية وحماية المستهلك وفروع المؤسسة السورية للحبوب والتجارة ومحروقات ودعم القرار والشؤون الفنية بالمحافظة كما جرى التركيز على واقع الإستجابة للعائلات المتضررة ومراحل العمل في متابعة ملف الاغاثة.

المحافظ السالم أكد رغبة المحافظة بمشاركة جميع فعاليات المجتمع المحلي بعملية توزيع المواد الإغاثية والإشراف عليها.

و أوضح أن المطلوب من كل المؤسسات توفير موادها في القرى المتضررة سواء من خبز ومواد مقننة ومازوت تدفئة وغيرها من الاحتياجات الى جانب التأكد من عمل معتمدي مادة الخبز واماكن توزيع المادة ووصول المادة الى جميع القرى.

الاجتماع تطرق الى واقع العمل في الافران التابعة لمؤسسة المخابز والرقابة عليها من قبل مراقبي التجارة الداخلية وحماية المستهلك وضرورة التزام المخابز الخاصة بالوزن ومعالجة شكاوي المواطنين والتدقيق فيها.

واوعز المحافظ ايضا للمؤسسة السورية للتجارة بالاستمرار في تسيير سيارات جوالة الى القرى المتضررة بالحرائق لتوفير المواد المقننة اضافة الى غيرها من المواد الاساسية التي توفرها المؤسسة.

كما طلب محافظ اللاذقية خلال الاجتماع الذي حضر جانب منه رئيس لجنة سوق الهال غسان خير بيان أثر أضرار الحرائق على الأسواق من توفر المواد وأسعارها والإجراءات الواجب اتخاذها لوضع المعالجة المناسبة.

وحول مازوت التدفئة قال المحافظ السالم أنه سيتم زيادة الكميات المخصصة لمازوت التدفئة من مخصصات الشركات العامة لصالح توزيعها على الأهالي مؤكداً أن كل صهاريج المازوت الخاصة والعامة ستوضع في خدمة توزيع المادة.

البعث ميديا || اللاذقية – مروان حويجة