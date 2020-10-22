لبنان.. تكليف سعد الحريري تشكيل الحكومة الجديدة

ذكرت المديرية العامة في رئاسة الجمهورية اللبنانية اليوم، أن الرئيس العماد ميشال عون، استدعى رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري لتكليفه تشكيل الحكومة الجديدة.

وقالت المديرية في بيان تلاه المدير العام أنطوان شقير إن هذا الاستدعاء جاء بعدما أجرى عون الاستشارات النيابية الملزمة وبعدما تشاور مع رئيس مجلس النواب نبيه بري وأطلعه على نتائجها رسميا.

وتمت تسمية الحريري بعد أن حصل على أصوات 65 نائبا في الاستشارات النيابية الملزمة مقابل 53 نائبا لم يسموا أحدا وغياب نائبين عن الاستشارات.