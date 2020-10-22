مقتل 11 شخصاً إثر انزلاق للتربة في منجم بأندونيسيا

قتل 11 عاملاً ،م جراء انزلاق للتربة نجم عن هطول أمطار غزيرة في منجم فحم قرب قرية في مقاطعة سومطرة جنوب أندونيسيا.

ونقلت وكالة فرانس برس عن السلطات الأندونيسية قولها إن العمال كانوا ينقبون على عمق نحو 20 متراً تحت الأرض حين وقع الحادث موضحة أن الأرض لم تكن صلبة بعد أن ضربت الأمطار الغزيرة المنطقة في الفترة الأخيرة.

وأشارت السلطات إلى أنه “تم تجاهل قواعد السلامة في المنجم عموماً”.

وتنتشر المناجم غير المرخص لها في جميع أنحاء أندونيسيا الغنية بالمعادن وهي مسرح لحوادث دامية ومتكررة.