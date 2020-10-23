السورية للاتصالات تصدر توضيحاً بشأن إلغاء الخط الهاتفي والبوابة عند التأخر عن دفع الفواتير

أكدت الشركة السورية للاتصالات عدم صحة ما تم تداوله أمس عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول إلغاء الخط الهاتفي والبوابة عند التأخر عن تسديد الفواتير لمدة 10 أيام.

وقالت الشركة في بيان لها “إن ما تم تناقله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول إلغاء الخط الهاتفي والبوابة عند التأخر عن التسديد لمدة عشرة أيام عارٍ عن الصحة”.

ودعت الشركة المواطنين إلى عدم الانصات للشائعات والتأكد من صحة الأخبار من المصادر الرسمية الخاصة بالشركة السورية للاتصالات.