اللقاح الروسي يظهر نتائج جيدة في اختبارات ما بعد التسجيل

أعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو اليوم أن لقاح “سبوتنيكv ” المضاد لفيروس كورونا يظهر نتائج جيدة في اختبارات ما بعد التسجيل.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن موراشكو قوله خلال منتدى “دور الأحزاب السياسية المسؤولة في مكافحة عواقب الجائحة” إن لقاح “سبوتنيكv” الذي يخضع حاليا لاختبارات تدرس فعاليته يظهر نتائج جيدة” مشيرا إلى أن نتائج زيادة الإنتاج “مثيرة للإعجاب”.

وكانت روسيا سجلت في الـ 11 من آب الماضي أول لقاح في العالم مضاد لفيروس كورونا أطلق عليه اسم “سبوتنيكv ” من قبل مركز أبحاث غماليا الوطني للأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة التابع لوزارة الصحة الروسية.