سباق كبير للفروسية بحماة بالتعاون مع الجمعية السورية للخيول العربية الأصيلة ونادي باسل الأسد للفروسية

البعث ميديا || حماة- منير الأحمد: أقامت محافظة حماة بالتعاون مع الجمعية السورية للخيول العربية الأصيلة ونادي باسل الأسد للفروسية بحماة السباق الدوري الخامس للخيول العربية الأصيلة على مضمار نادي الفروسية احتفالا بأعياد تشرين.

وفاز بالشوط الأول المخصص لعمر 3 سنوات ولمسافة 1400 متر للخيول العربية سورية المنشأ الجواد “زلزال الزين” لمالكه حسن الزين تلاه الجواد “سهم المعيوف” لمالكيه يوسف ومحمد المعيوف، فيما احتل الجواد “سبع العاديات” لمالكه محمد آمين زيني المركز الثالث.

وفي الشوط الثاني لعمر 3 سنوات ومسافة 1400 متر للخيول العربية المسجلة درجة رابعة فاز به الجواد رامي السورية” لمالكه حسام عليوي تلاه الجواد “محبوبة قاسم” لمالكه انطون صقر وجاء الجواد “كوميت الكاظم” لمالكه عبد الله الزعبي بالمركز الثالث .

وفي الشوط الثالث لعمر 3 سنوات وما فوق ومسافة 1400متر للخيول العربية سورية المنشأ فاز الجواد “منصور المهايني” لمالكه معاذ المهايني تلاه الجواد “سلطان الزين” لمالكيه بشير وطه ظروف وجاء الجواد “الزعيم ابو دهام” لمالكه أولاد هشام غريب بالمركز الثالث.

وفي الشوط الرابع لعمر 4 سنوات وما فوق ومسافة 1400متر للخيول العربية المسجلة درجة ثالثة، فاز الجواد “سيلا الشهم” لمالكه الدكتور محمد الحزوري تلاه الجواد “مصيطر” لمالكه يحي المراد بينما احتل الجواد “حبيب المهايني” لمالكه الدكتور معاذ المهايني بالمركز الثالث.

وفي الشوط الخامس لعمر ٤ سنوات وما فوق ومسافة 1800متر للخيول العربية سورية المنشأ درجة رابعة فاز بالمركز الأول “كابير” لمالكه ورثة فايز عريضة تلاه “مبروك كيلاني” لمالكه عبد الحميد كيلاني ثم “صقر الوعد” لمالكه حسين النعيمي بالمركز الثالث.

أما في الشوط السادس لمسافة 1800 متر للخيول العربية المسجلة من درجة اولى فقد فاز بالمركز الأول الجواد “مختار حسونة” لمالكه رضى منصور تلاه “عقاب الشام 2” لمالكه معاذ المهايني فيما احتل الجواد “عهد الكيلاني” لمالكه معاذ الكيلاني بالمركز الثالث.

وفي الشوط السابع للخيول العربية المسجلة درجة اولى وثانية لمسافة 1800متر وهو شوط كأس التشرينين ،فاز الجواد”ورد الكور “لمالكه شادي الكور ،تلاه الجواد “ربيع أوغاريت”لمالكيه أيمن وأحمد بلال،فيما احتل الجواد “سيف العبود”لمالكه عمار بكور بالمركز الثالث.

وفي نهاية السباق قام أمين فرع حماة لحزب البعث العربي الاشتراكي المهندس أشرف باشوري ومحافظ حماة الدكتور محمد الحزوري وصحبهما بتكريم الفائزين بالمراكز الاولى بالكؤوس والجوائز النقدية مؤكدين اهتمامهما بإعادة الألق لهذه الرياضة المميزة التي تكرس رياضة الآباء والأجداد لدى الأجيال القادمة.

وقال مدير منشأة الفروسية بحماةعبد الرؤوف الخاني إن السباق كان مثيرا وشهد تنافسا قويا بين الفرسان المشاركين في جميع الأشواط” مبينا إن “رياضة الفروسية بحماة استعادت ألقها من خلال السباقات التي تم تنظيمها خلال العام الجاري ولاقت إقبالا كبيرا سواء من حيث عدد الفرسان المشاركين فيها أو من خلال الحضور الجماهيري الكثيف”.

حضر السباق معاون وزير الزراعة المهندس أحمد قاديش ومدير زراعة حماة المهندس عبد المنعم الصباغ ورئيس نادي الفروسية زاهر جلاغي وحشد كبير من محبي رياضة الآباء والأجداد.