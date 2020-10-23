لجنة وزارية تتفقد واقع العمل الخدمي والتنموي والزراعي في القامشلي

البعث ميديا – الحسكة || اسماعيل مطر: اكد الوزيران المهندس محمد حسان قطنا وزير الزراعة والاصلاح الزراعي وملول الحسين وزير الدولة لمجلس الشعب خلال جولة تفقدية لمدينة القامشلي بان الهدف من الزيارة هو الاطلاع على واقع مخازين فرع المؤسسة العامة للأعلاف بمركزي التخزين و كذلك عمليات التخزين للموسم الحالي من خلال الاطلاع وبشكل فعلي على حالة تخزين أكداس الشعير الموجودة فيهما منذ عام 2019 ومدى جودة التخزين واشار وزير الزراعة الى أن مواقع التخزين غير ملائمة وهناك أكداس غير مستوفية الشروط الفنية للتخزين ونحن على أبواب الشتاء وسيكون هناك مجموعة من الإجراءات الخاصة سيتم اتخاذها للمحافظة على هذه المادة مؤكدا إلى أنه سيتم نقل جزء من مخازين الشعير وتوفير قسم آخر للفلاحين الراغبين بالشراء إضافة إلى زيادة كميات المقنن العلفي بمعدل الضعف للمربين الراغبين بالشراء وذلك حتى الخامس من الشهر القادم داعيا إلى تذليل الصعوبات أمام الفلاحين لزراعة أكبر مساحة ممكنة من محصول القمح للمساهمة في تعزيز أمننا الغذائي .

في وقت دعا السيد مولول الحسين وزير الدولة لمجلس الشعب إلى ضرورة التركيز على إقامة مشاريع تنموية في المحافظة تحقق تنمية حقيقية تنعكس آثارها على المواطنين وسبل معيشتهم إضافة إلى أهمية البحث عن الحلول الممكنة لإيجاد مصادر مياه بديلة عن مشروع علوك الذي يغذي مدينة الحسكة بالمياه لاسيما في ظل الاعتداءات المتكررة للاحتلال التركي ومرتزقته في قطع مياه الشرب القادمة من ابار علوك بريف راس العين وحرمان اكثر من مليون نسمة من المياه .

كما زارت اللجنة الوزارية عددا من قرى ريف مدينة القامشلي الشرقي وأطلعوا على الواقع الزراعي والخدمي والتنموي والزراعي فيها .

من جانبه وجه اللواء غسان حليم خليل محافظ الحسكة الى ضرورة حفر بئر في قرية عمارة لتأمين مياه شرب للأهالي إضافة إلى تأمين ما تحتاجه مدرسة القرية من مستلزمات تتعلق بالعملية التعليمية والتربوية.

وتفقد الوزيران واقع العمل في مشفى القامشلي وأطلعا على الخدمات الطبية التي تقدم للمواطنين واستمعا من مدير المشفى إلى أهم احتياجات المشفى ومنها تأمين جهاز مرنان مغناطيسي و إحداث شعبة للحروق وقسم لجراحة القلب والأوعية وصيانة الأجهزة الطبية لموجودة .

في حين تركزت مطالب اعضاء اللجنة الزراعية الفرعية من خلال اجتماع نوعي عقد في مدينة القامشلي وبحضور الوزيرين والرفيق تركي حسن امين فرع الحزب بالحسكة ومحافظ الحسكة على ضرورة توفير مستلزمات الزراعة من بذار وأسمدة ودفعات مالية وتوزيع أراضي الدولة المستأجرة توزيعا نهائيا على الفلاحين وضرورة استلام محصول الشعير من الفلاحين خلال الموسم القادم ورفع أسعار شراء محصول القطن لتشجيع الفلاحين على التسويق وتأمين المزيد من اللقاحات البيطرية ودعم تربية الفروج وتوفير بعض أصناف الأعلاف مثل الكسبة والجاهز لمربي الثروة الحيوانية وزيادة الكميات المخصصة وتخفيض أسعارها .

وفي معرض حديثه لفت المحافظ إلى الجهود التي بذلتها المحافظة مؤخرا في الجانب الخدمي ومنها استقرار واقع العمل في مشروع علوك الذي يعمل فيه حاليا 13 بئرا وتشغيل 3 مضخات إضافة إلى تأمين حاجة فرع السورية للتجارة من المواد الغذائية والقرطاسية وافتتاح مركز لمعالجة أمراض السرطان ومكتب لسجل العاملين في الدولة وغيرها من الخدمات الأخرى.