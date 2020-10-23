موسكو تجدد التزامها بسيادة سورية ووحدة أراضيها

جدد الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وبلدان أفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف التأكيد على الالتزام بسيادة سورية ووحدتها وسلامة أراضيها.

ووفق بيان لوزارة الخارجية الروسية اورده موقع روسيا اليوم أكد بوغدانوف خلال لقائه في موسكو مساعد وزير الخارجية في النظام التركي سيدات أونال أهمية مواصلة بذل الجهود المنسقة بما في ذلك في إطار عملية أستانا للمساهمة بتحقيق حل شامل للأزمة في سورية على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

وفيما يتعلق بالشأن الليبي تم وفق البيان التأكيد على أهمية الطابع الشامل للحوار الوطني الليبي برعاية الأمم المتحدة واعتماده على مقررات مؤتمر برلين وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2510.

وكان البيان الختامي لمؤتمر برلين حول ليبيا الذي عقد في كانون الثاني الماضي أكد ضرورة عدم التدخل في الشؤون الداخلية لهذا البلد وأن حل الأزمة فيه يكون عبر عملية سياسية شاملة.