ميليشيا (قسد) تقتحم بلدة الباغوز بريف دير الزور الشرقي

نفذت ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي حملة مداهمات جديدة واختطفت عددا من المدنيين في بلدة الباغوز بريف دير الزور الشرقي.

وذكرت مصادر محلية لـ “سانا” أن مجموعات مسلحة تابعة لميليشيا “قسد” اقتحمت فجر اليوم بلدة الباغوز بريف دير الزور وداهمت عدة منازل في حي العلاوي في البلدة واختطفت 5 من أبناء البلدة واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

ولفتت المصادر إلى أن ميليشيا “قسد” تحاول قمع المحاولات الشعبية المتزايدة لطردها مع قوات الاحتلال الأمريكي من المنطقة وذلك عبر تنفيذ حملات مداهمة على خلفية استهداف مقارها ونقاط انتشارها في منطقة الجزيرة.

وشهد ريف دير الزور خلال الأسابيع الماضية مظاهرات شعبية للمطالبة بطرد الاحتلال الأمريكي وميليشيا “قسد” التي أمعنت في التنكيل بالأهالي وسرقة ممتلكاتهم وحصار عدد من القرى والبلدات واعتقال عشرات الشبان واستهدافها وجهاء وشيوخ العشائر وسرقة ثروات منطقة الجزيرة.