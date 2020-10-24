إخماد عدة حرائق في ريف درعا

أخمد فوج إطفاء درعا حريقا كبيرا في وادي الصافوقية في سحم الجولان ليلة أمس لأسباب مجهولة.

وقال العقيد محمد محاميد قائد فوج إطفاء درعا إن الحريق بدأ حوالي الساعة التاسعة مساءا وكان عبارة عن أعشاب وأشجار وقصب كثيف واستمر لمدة ثلاث ساعات متوالية بسبب الرياح و صعوبة الوصول الى المكان كونها منطقة وديان عميقة .

حيث سارعت ثلاث سيارات إطفاء من فوج إطفاء درعا بالتعاون مع فوج إطفاء نوى و مؤسسة المياه بدرعا لمكان اندلاع الحريق و تمت مكافحة والسيطرة عليه حوالي الساعة الثانية عشر ليلا عن طريق مد ما يقارب ست الى سبعة خراطيم للوصول لقاع الوادي، ثم عادت سيارات الاطفاء الى مكان تمركزها و بقيت سيارة إطفاء واحدة احترازية في مكان الحريق حتى هذه اللحظة .



ولفت المحاميد إلى أن فوج الإطفاء استطاع إخماد عدة حرائق أخرى نشبت في ريف درعا الغربي والشرقي ومنها في بلدات داعل وعتمان وتل شهاب.