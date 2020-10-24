الأسير الأخرس يوجه الشكر لسورية على موقفها المشرف من القضية الفلسطينية

وجه الأسير الفلسطيني ماهر الأخرس الشكر لسورية على موقفها المشرف والداعم للقضية الفلسطينية وقال أتمنى أن يبقى الشعب والحكومة والجيش السوري داعماً لقضيتنا دائماً كما كان وشكراً لهم على كل مواقفهم المشرفة.

وأعرب الأسير الأخرس الذي دخل يومه الـ 90 مضرباً عن الطعام في “تسجيل مصور” له عن فخره بصمود سورية وشعبها وجيشها أمام المؤامرة والحرب الإرهابية الخارجية عليها عبر تشغيل مجموعات متطرفة تتلطى خلف الإسلام.. والإسلام بريء منها.

وقال أحيي سورية وجيشها البطل الذي قاتل هؤلاء المجرمين التكفيريين وأعوانهم الذين يدعمونهم من الخارج وإن شاء الله ستنتصر سورية عليهم وتطهر أرضها منهم.

كما قدم الأسير الأخرس الشكر لروسيا ورئيسها فلاديمير بوتين لتدخلهم في قضيته بهدف إيجاد حل لها.

ويواصل الأسير الأخرس إضرابه المتواصل عن الطعام لليوم الـ 90 على التوالي احتجاجاً على جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق الأسرى الفلسطينيين في وقت ترفض فيه سلطات الاحتلال في انتهاك صارخ للقانون الدولي لحقوق الإنسان الإفراج عنه رغم تحذيرات منظمات حقوقية وفلسطينية من تدهور حالته الصحية الشديدة.