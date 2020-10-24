اللاذقية.. مساهمة للجمعيات الخيرية في التخفيف من آثار الحرائق

اللاذقية – نورا جولاق

تقوم الجمعيات الخيرية في محافظة اللاذقية بالإضافة الى عملها المجتمعي بعمل اغاثي ولا سيما في المناطق التي تضررت جراء الحرائق التي شهدتها المحافظة .

فقد شاركت جمعية صناع السلام وجمعية موزاييك وجمعية أسرة الإخاء وغيرها من الجمعيات بالعمل على التخفيف من الكارثة التي تعرض لها الريف في المحافظة.

وقالت الدكتورة لمى دريباتي رئيسة جمعية صناع السلام عن مساهمات متطوعي الجمعية أنهم قاموا بتوزيع سلات غذائية لدعم الأهالي المتضررة بالإضافة الى تأمين أماكن لإيواء العائلات التي نزحت من أماكن الحرائق والتي تضررعدد كبير من المنازل والمباني السكنية ولم تعد صالحة للسكن وأوضحت دريباتي أنه تم توزيع المعونات ل500 عائلة في قرى ميسلون والزنقوفة ودفيل و بكاس.

وبادرت مجموعات من الشباب المتطوعين من مختلف المناطق عبر وسائل التواصل لمساعدة المتضررين سواء بتأمين الأدوية نقل الأشخاص المحتجزين الى أماكن آمنة.