الهلال: الطبقة العاملة والقطاع العام سيظلان ضمانة الاقتصاد الوطني

نقل الرفيق المهندس هلال الهلال الأمين العام المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي تحيات ومحبة الرفيق الدكتور بشار الأسد الأمين العام للحزب رئيس الجمهورية، وذلك خلال حضوره أعمال المجلس العام لاتحاد العمال، مشيراً إلى حرصه الكبير على الطبقة العاملة، فبالرغم من كل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها الدولة السورية إلا أن المكرمة الأخيرة جاءت من القائد لأبناء الطبقة العاملة لتحسين الواقع المعيشي .

ونوه الهلال بأنه إلى جانب الصمود الأسطوري للجيش العربي السوري، هناك إعجاز اقتصادي عالي المستوى بعد عشر سنوات حرب، بالرغم من كل العقوبات الغربية وسعي تلك الدول لسرقة الثروات وتدمير المصانع وسرقة خطوط الإنتاج.

وأكد الرفيق الهلال الدور الهام الذي لعبه العمال في التصدي للحرب الاقتصادية، حيث كانوا الجسم الفاعل والمعطي والمنتج الذي حمل السلاح ودافع عن وطنه بيد فيما كان يعمل وينتج باليد الأخرى فكانت الطبقة العاملة والقطاع العام ضمانة الاقتصاد الوطني .

وشدد الرفيق الأمين العام المساعد على الدور الهام الذي يجب أن يقوم به التنظيم النقابي من خلال الإشارة الى مضامين الخلل والفساد وعدم السكوت عن الخطأ أو السماح لبعض ضعاف النفوس باستغلال مواقعهم، مع ضرورة المطالبة بحقوق العمال وفق الإمكانات المتاحة .

من جانبه الرفيق شعبان عزوز عضو القيادة المركزية أشاد بالدور الهام الذي لعبته المنظمة العمالية خلال الحرائق الأخيرة من خلال سعيهم لتعويض العمال.

وبدوره الرفيق جمال قادري رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال شدد على ضرورة رفع درجة عمليات التعقيم في كافة المؤسسات، كما قدم شرحاً عن أهم القرارات وأعمال الاتحاد خلال الفترة الماضية.

وقدم الرفاق أعضاء المجلس مداخلات عديدة لتطوير واقع العمل النقابي والعمالي وتحسين الظروف المعيشية