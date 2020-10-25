بالفيديو.. مولود بقي 6 ساعات بالثلاجة وأخرج حياً

بعد أيام من وضع مسن هندي في ثلاجة الموتى عن طريق الخطأ، تكررت الواقعة مع طفل حديث الولادة في مستشفى بالمكسيك، ترك 6 ساعات في ثلاجة الموتى قبل اكتشاف أنه لا يزال على قيد الحياة.

وحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، حدثت الواقعة صباح الأربعاء 21 أكتوبر في مستشفى لا مارجريتا بمدينة بويبلا المكسيكية.

ونقلت الصحيفة عن بيان للمستشفى، أن “الطفل، الذي لم يعلن عن اسمه، ولد قبل أوانه في الأسبوع 23 فقط، وتبين أن المولود لا توجد عليه أي علامات للحياة، وتم إعلان وفاته ونقله إلى ثلاجة الموتى بالمستشفى الساعة الرابعة صباحا”.

وعند الساعة 10 صباحا، اكتشف موظفو مكتب دفن الموتى أن المولود الجديد الذي تم إخراجه من ثلاجة المستشفى، لا يزال حيا ويتنفس.