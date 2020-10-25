بسبب “جفت” الزيتون بئرا مياه تيشور خارج الخدمة والشماميس جزئياً

طرطوس – وائل علي

لم تستطع تعاميم محافظة طرطوس لوحدات الإدارية المحلية في إلزام غالبية معاصر الزيتون التقيد بتعليمات التخلص من مياه الجفت الناجم عن أعمال العصر مع بدء كل موسم , ما أدى إلى تعرض عدد من آبار مياه الشرب للتلوث جراء قيام البعص بالتخلص من مياه الجفت في شبكات الصرف الصحي والأراضي الزراعية ومجاري الأنهار والسواقي ضاربين عرض الحائط التقيد بفتح جور فنية خاصة ونقل المخلفات بمعرفة الوحدات الإدارية بالطرق الصحية التي تحمي مياهنا العذبة بمقطورات خاصة لنقل الجفت الناتج إلى أماكن آمنة بيئياً تحدده لجنة تضم ممثلين عن الوحدة الإدارية ومؤسسة المياه ومديريتي الزراعة والبيئة وإغلاق المعصرة المخالفة وفق أحكام القانون.



وقال نزار جبور مدير عام المياه بطرطوس : إنه “تم إيقاف بئر تيشور بالكامل عن الضخ بسبب تلوثه بمخلفات المعاصر المجاورة وتحويل القرى التي تستفيد منه لمشاريع المياه المجاورة فيما يتم العمل على معالجة آثار تلوث البئر بضخ مياهه خارج الشبكة لحين تعافي البئر , كما تم توقيف بئر الشماميس بصافيتا جزئياً لنفس السبب”.