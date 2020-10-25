بعد خسارته الكلاسيكو.. كومان ينفجر غضباً

أبدى الهولندي رونالد كومان مدرب برشلونة استياءه لخسارة الكلاسيكو أمام الغريم التقليدي ريال مدريد بنتيجة 3-1 اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

وأكد كومان خلال تصريحات نقلتها صحيفة “ماركا” الإسبانية أن التحكيم لعب دورا حاسما في خسارة فريقه بقوله: “لعبنا بشكل جيد وخلقنا الفرص، وفي الشوط الثاني أيضا كنا جيدين، ولا نستحق الخسارة اليوم، ولم أفهم بعض قرارات الحكم، وأثرت قراراته على نتيجة المباراة، وقبل ركلة الجزاء كنا بخير”.

وأضاف: “ركلة الجزاء كان لها تأثير كبير، ولا أفهم تقنية الفيديو، وأعتقد أنها تستخدم ضد برشلونة فقط، ولعبنا 5 مباريات ولم نستفد منها، ولا نستحق الخسارة اليوم”.