خلال 90 يوما…معاهدة حظر الأسلحة النووية تدخل حيز التنفيذ

أعلنت الأمم المتحدة عن دخول معاهدة حظر الأسلحة النووية حيز التنفيذ في غضون تسعين يوماً بعد أن صدقت عليها خمسون دولة آخرها هندوراس.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش في بيان أمس: إن “الأمين العام يعرب عن امتنانه للدول التي صدقت على معاهدة حظر الأسلحة النووية فضلا عن ترحيبه بعمل المجتمع المدني الذي لعب دورا مهما في تسهيل المفاوضات والتصديق على المعاهدة”، وذلك بحسب ما نقلت وكالة “سبوتنيك”.

بدوره اعتبر رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير في بيان أن هذا “الإنجاز هو انتصار للبشرية ووعد بمستقبل أكثر أماناً”.