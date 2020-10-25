ريال مدريد يحسم كلاسيكو الأرض في معقل برشلونة

حقق ريال مدريد فوزا ثمينا على مضيفه برشلونة بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر الدوري الإسباني لكرة القدم “الليغا”.

وباغت ريال مدريد مضيفه الكتالوني بهدف مبكر منذ الدقيقة الـ5 عن طريق الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي، ورد برشلونة سريعا بهدف التعادل بعدها بثلاث دقائق عن طريق أنسو فاتي.