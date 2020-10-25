علماء: هذا الفيتامين يساعد على إنقاص الوزن

يعتقد علماء نمساويون من جامعة فيينا الطبية أن فيتامين ( أ ) له خصائص متعلقة بحرق الدهون، إذ أنه يحول الدهون البيضاء إلى دهون بنية في درجات الحرارة الباردة.

أثناء الطقس البارد، يبدأ الجسم في زيادة احتياطياته من فيتامين أ، مما يؤدي إلى تكوين الدهون البنية، مما يزيد من نشاط التمثيل الغذائي واستهلاك الطاقة. ونشرت دراسة حول هذا الأمر على موقع MedicalXpress.

وذكرت أنه يوجد الكثير من الدهون البيضاء في جسم الإنسان تميل إلى التراكم على الجانبين، في الوركين والبطن.

وقال التقرير: “تظهر نتائجنا أن فيتامين أ يلعب دورا مهما في وظيفة الأنسجة الدهنية ويؤثر على استهلاك الطاقة”.

ومع ذلك، يحذر العلماء من أنه ليس من الضروري تناول كميات كبيرة من فيتامينات (أ) بسبب ذلك، خاصة إذا لم يصفها الطبيب. ومن المهم أن تدخل المادة الجسم في الوقت المناسب وفي الخلايا الصحيحة.

ويخطط العلماء لمزيد من التحقيق في تأثير البرد على الدهون لمحاربة السمنة، وفقا لـ IA Nation News.