محافظ الحسكة: يعفي مدير فرع المخابز ومدير مخبز المساكن ولجنة للتحقيق في المخالفات

اعفى اللواء غسان خليل محافظ الحسكة مدير فرع المخابز ومدير المخبز الاول ” مخبز المساكن ” وذلك على خلفية جولة تفقدية مفاجئة قام السيد المحافظ .

واكد المحافظ خلال اعمال مجلس المحافظة الذي عقد مجلسه الاستثاني اليوم بان الاعفاء جاء نتيجة كثرة المخالفات التي تتعلق بجودة ونوعية الخبز وحالات الفساد الموجودة بهذا المخبز وأشار المحافظ بانه تم تشكيل لجنة تحقيق مع المديرين اللذين تم اعفائهما ولاسيما في عدة قضابا التلاعب بنوعية الخبز والاهمال والتقصير على الرغم من تامين كافة مستلزمات الرغيف ومنها المحروقات والطحين والخميرة.

البعث ميديا || الحسكة – اسماعيل مطر