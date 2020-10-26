اتحاد كرة القدم بصدد إصدار عفو عام عن اللاعبين

يدرس اتحاد الكرة السوري، برئاسة حاتم الغائب، إصدار قرار عفو شامل، عن كل العقوبات المالية والفنية والإدارية، وذلك بسبب أعياد تشرين الوطنية.

ونشرت مصادر إعلامية عن مصدر خاص “حسب قولها” أن الاتحاد وجه اللاعبين المعاقبين، لنشر تغريدات في صفحاتهم الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي، يقدمون اعتذارهم، ويطالبون الاتحاد بعفو شامل.

وأكد المصدر ان الاتحاد واجه ضغوطا كبيرة في الأيام الماضية من ناديي الوحدة وتشرين، بعد إيقاف عدد كبير من اللاعبين، بعد أحداث مباراة السوبر، ولذلك قرر الاتحاد إصدار عفو يشمل كل العقوبات السابقة بعد اعتراف اللاعبين بأخطائهم.

وكان جميع اللاعبين المعاقبين قد قدموا أمس الأحد، اعتذارهم عما بدر منهم، عبر صفحاتهم الشخصية.