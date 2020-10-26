الأول من نوعه في سورية.. مخبر للمعالجات المجهرية في كلية طب الأسنان

افتتح في كلية طب الأسنان بجامعة دمشق أول مخبر تدريبي على مستوى سورية للمعالجات المجهرية ما قبل السريرية بكلفة تقديرية بلغت 160 مليون ليرة، يضم ثماني محطات يحتوي كل منها جهاز مجهر متطوراً وجهاز حشو حرارياً وجهاز تحضير آلياً للأقنية وآلات مخصصة للتحضير التجميلي وأجهزة خاصة للمعالجات باستخدام الأمواج فوق الصوتية وسيقدم الخدمة التدريبية والتعليمية لطلاب الدراسات العليا (ماجستير ودكتوراه) في اختصاصات مداواة الأسنان وتجميلها، والفكين وجراحة الوجه والفكين وأمراض النسج حول السنية وطب أسنان الأطفال وطب الفم والتعويضات السنية الثابتة.

وصرّح وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام إبراهيم بأن افتتاح المخبر يأتي في إطار التحديث والتطوير المستمر الذي تقوم به جامعة دمشق لجميع مخابرها العلمية وتجهيزاتها لتقديم أفضل الخدمات التدريبية ما قبل السريرية للطلاب، معرباً عن أمله بأن يكون المخبر إحدى الأدوات المهمة لطلاب الدراسات العليا من أجل إنجاز أبحاث علمية مرتبطة بالواقع العملي.

بدوره أوضح عميد كلية طب الأسنان بجامعة دمشق الدكتور محمد أسامة الجبان أن المعالجات المجهرية تشكل مرحلة مهمة قبل مرحلة العمل السريري، كما يفتح العمل تحت التكبير آفاقاً جديدة في طب الأسنان ويزيد من الدقة في العمل حيث أن الرؤية الجيدة تجعل المعالجات أكثر نجاحاً، مبيناً أن المخبر الذي تم وضعه بالخدمة سيقدم التدريب المناسب والنوعي لجميع طلاب الدراسات العليا في الكلية والبالغ عددهم 869 طالباً وطالبة.