التربية تُعمّم تفاصيل صرف المبالغ المخصصة لمديري المدارس

عممت وزارة التربية قراراً بصرف المبلغ المالي المخصص لمديري المدارس في سورية، والذي ينص على تفويض مديري المدارس بعقد النفقة لتأمين المواد والخدمات الخاصة بمدارسهم.

وبينت الوزارة في قرارها تفاصيل صرف المبلغ، حيث يتم صرف مائتين وخمسين ألف ليرة لتأمين القرطاسية وملحقاتها، و مبلغ خمسمائة ألف ليرة لزوم أعمال الصيانة والخدمات المتعلقة بها، وذلك بما يخص الموازنات المرتبطة بوزارة التربية، إضافة الى تفويض مديري التربية بتصفية وصرف النفقة المحددة في المادة الأولى بعد استكمال موجبات الصرف وجميع الوثائق القانونية المؤيدة لذلك، على أن تُشكل في كل مدرسة لجنة شراء بقرار يصدر عن مدير التربية بموجب مُقترح مُقدم من قبل مدير المدرسة، وتعمل اللجنة تحت إشراف مدير المدرسة بصفته عاقداً.

وبحسب مصادر في وزارة التربية: تُمنح لجان الشراء سلفة مالية بمبلغ ثلاثمائة ألف ليرة ولكل لجنة في كل مدرسة من أجل إنجاز أعمالها بالشكل المطلوب على أن تسدد جميع السلف قبل نهاية السنة المالية الحالية.

كما نص القرار على استنفار مديريات التربية بدوائرها المُختصّة جميعها في المجمعات والمناطق من أجل متابعة عمل اللجان، واستلام المواد، والتأكد من تقديم الخدمات بالصورة المثلى، وبما يحقق سرعة الإنجاز.

إلى ذلك يُكلف محاسبو الإدارة في مديريات التربية بفتح سجل خاص لكل مدرسة على حدة، تُدون فيه المبالغ المخصصة لكل مدرسة، وبيان بقيمة وماهية المبالغ المصروفة، وبما يضمن عدم تجاوز المبالغ المخصصة والمحددة لكل مدرسة واستخدامها للغاية التي تم رصدها من أجلها.

يذكر أنه يقع على عاتق مدير التربية ومحاسب الإدارة في المحافظة مسؤولية متابعة سداد وتصفية السلف أصولاً قبل نهاية السنة المالية الحالية.