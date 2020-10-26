الحسكة: زيادة كمية المياه المنتجة في مشروع علوك

بهدف تأمين المياه لأهالي الحسكة وريفها الغربي ونتيجة أعمال الصيانة التي يتم إجراؤها في مشروع علوك تم زيادة الكميات المنتجة من المياه بهدف تأمينها لأكبر عدد من السكان.

وبين مدير المؤسسة العامة للمياه في الحسكة المهندس محمود العكلة أن كميات المياه المنتجة يومياً في المشروع زادت من 60 إلى 70 ألف متر مكعب نتيجة الصيانة التي تجريها المؤسسة بشكل كامل للمشروع والعمل مستمر للوصول إلى 80 ألف متر مكعب لضمان وصول الكميات الكافية للمواطنين وتحسن ضخ المياه لهم.

ولفت العكلة إلى أن عدد آبار المشروع العاملة حالياً هي 18 بئراً من أصل 30 وعدد المضخات الأفقية 9 مضخات من أصل 12، مشيراً إلى أن عمليات الصيانة مستمرة حتى إنجاز صيانة كامل المشروع ووضعه بالخدمة بطاقته الإنتاجية الكاملة.

يشار إلى أن مؤسسة المياه تقسم مدينة الحسكة والأحياء والضواحي المحيطة بها والريف الغربي إلى 5 قطاعات لتوزيع المياه بمعدل ضخ يوم كامل لكل قطاع.