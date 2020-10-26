الليرة التركية تتراجع لأدنى مستوياتها على الإطلاق

تراجعت الليرة التركية اليوم إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق مقابل الدولار.

وأفادت “رويترز”: أن الليرة التركية سجلت 8 ليرات مقابل الدولار الأمريكي بعد أن أبقى البنك المركزي التابع للنظام التركي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير الأسبوع الماضي.

وفقدت العملة التركية أكثر من 3.5 بالمئة من قيمتها هذا العام بعد أن هوت نحو أربعين بالمئة خلال العامين الماضيين نتيجة ارتفاع مستويات الديون الخارجية لتركيا في ظل السياسات الاقتصادية الرعناء لرئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان.