اليابان تعلن عدم انضمامها لمعاهدة حظر الأسلحة النووية

قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني كاتسونوبو كاتو إن بلاده لن تنضم إلى معاهدة حظر الأسلحة النووية.

وقال كاتو في مؤتمر صحفي اليوم: “نعتقد أنه نظراً للبيئة الأمنية متزايدة الصعوبة المحيطة باليابان من المناسب إحراز تقدم ثابت وواقعي نحو نزع السلاح النووي مع الحفاظ على قدرات الردع لدينا وتعزيزها للتعامل مع التهديدات”، وذلك بحسب صحيفة ذي جابان تايمز اليابانية.

وأشار كاتو إلى أن “اليابان تشارك الهدف من هذه المعاهدة (إلغاء الأسلحة النووية) ولكن نظراً لاختلافنا في كيفية التعامل مع هذه القضية فلن نصبح أحد الموقعين”.