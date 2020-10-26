إطفائيو طرطوس يخمدون ست وعشرون حريقاً

البعث ميديا طرطوس -وائل علي

شهدت حراج وغابات طرطوس وجبالها الخضراء موجة جديدة من الحرائق التي اجتاحت عدداً من المواقع المنتشرة في القرى والمناطق خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وشملت حراج بيلة والشيخ بدر وسريجس والسودا وخربة الريح وأرض زراعية في المنطار والجروية وحراج في كفرون بدرة التابعة لمشتى الحلو وأرض زراعية على أوتواستراد طرطوس بانياس ومنزل في حي السجن وآخر في الإنشاءات وأعشاب في دوير طه وصافيتا والمطار الزراعي ونفايات وأشجار في المنطقة الصناعية وجسر مشفى الباسل وبانياس والشيخ بدر وحراج في الجرينات في المشتى والشيخ بدر وأشجار قصب عند المعهد الزراعي.

وقال العقيد سمير شما قائد فوج إطفاء طرطوس: إن عدد الحرائق ليوم السبت وصل إلى 26 حريقاً حراجياً وأشجار زيتون وأعشاب وقد شاركت في عمليات الإطفاء كافة آليات الفوج البالغة سبعة عشر آلية إلى جانب آليات الدفاع المدني والزراعة.

وبلغ عدد الآليات التي شاركت في إطفاء حريق حراج بيلة مساء السبت سبعة آليات بسبب صعوبة ووعورة المكان وصوبة الوصول وقد تمكنت عناصرنا من إخماد كافة الحرائق التي استعرت بسبب الطقس الجاف والحار والرياح الشديدة التي ساهمت في اضطرام النيران.