إطفائيو طرطوس يخمدون ست وعشرون حريقاً

إطفائيو طرطوس يخمدون ست وعشرون حريقاً
البعث ميديا طرطوس -وائل علي
شهدت حراج وغابات طرطوس وجبالها الخضراء موجة جديدة من الحرائق التي اجتاحت عدداً من المواقع المنتشرة في القرى والمناطق خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وشملت حراج بيلة والشيخ بدر وسريجس والسودا وخربة الريح وأرض زراعية في المنطار والجروية وحراج في كفرون بدرة التابعة لمشتى الحلو وأرض زراعية على أوتواستراد طرطوس بانياس ومنزل في حي السجن وآخر في الإنشاءات وأعشاب في دوير طه وصافيتا والمطار الزراعي ونفايات وأشجار في المنطقة الصناعية وجسر مشفى الباسل وبانياس والشيخ بدر وحراج في الجرينات في المشتى والشيخ بدر وأشجار قصب عند المعهد الزراعي.
وقال العقيد سمير شما قائد فوج إطفاء طرطوس: إن عدد الحرائق ليوم السبت وصل إلى 26 حريقاً حراجياً وأشجار زيتون وأعشاب وقد شاركت في عمليات الإطفاء كافة آليات الفوج البالغة سبعة عشر آلية إلى جانب آليات الدفاع المدني والزراعة.
وبلغ عدد الآليات التي شاركت في إطفاء حريق حراج بيلة مساء السبت سبعة آليات بسبب صعوبة ووعورة المكان وصوبة الوصول وقد تمكنت عناصرنا من إخماد كافة الحرائق التي استعرت بسبب الطقس الجاف والحار والرياح الشديدة التي ساهمت في اضطرام النيران.