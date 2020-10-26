رونالدو مهدد بالغياب أمام برشلونة

تزداد الشكوك حول إمكانية لحاق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بمباراة فريقه يوفنتوس وضيفه برشلونة المقررة بعد غد الأربعاء، بعد استمرار إصابته بفيروس كورونا.

وجاء ذلك بعدما تبين إيجابية المسحة التي أجراها “الدون” يوم السبت الماضي، من أجل تحديد درجة تعافيه من الوباء، وفقا لما أكدته صحيفة “Tuttosport” الإيطالية.

وغاب رونالدو بالفعل أمس الأحد، عن مواجهة يوفنتوس وضيفه هيلاس فيرونا لحساب المرحلة الخامسة من الدوري الإيطالي، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، ولكن مشاركة “الدون” في موقعة برشلونة ضمن الجولة الثانية من مسابقة دوري أبطال أوروبا تبقى واردة، وفقا لـ””Tuttosport”.

وذكرت الصحيفة الإيطالية، أنه سيسمح لرونالدو بالمشاركة في مباراة يوفنتوس وبرشلونة، إذا جاءت نتيجة اختبار كورونا الذي سيخضع له غدا الثلاثاء سلبية.