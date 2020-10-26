صباغ: تعزيز العلاقات البرلمانية مع مجلسي النواب والشيوخ في باكستان

أكد رئيس مجلس الشعب حموده صباغ ضرورة العمل على تعزيز العلاقات البرلمانية مع مجلسي النواب والشيوخ في باكستان بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين لافتاً إلى علاقات الصداقة التي تربط الشعبين الصديقين.

وأشار صباغ خلال لقائه اليوم سفير باكستان بدمشق سعيد محمد خان إلى المواقف الداعمة والإيجابية التي اتخذتها الحكومة الباكستانية ووقوفها إلى جانب سورية خلال الأزمة والحرب الإرهابية التي تعرضت لها منذ عشر سنوات وحتى الآن.

من جانبه أكد السفير خان استمرار حكومة بلاده بالوقوف إلى جانب سورية في ظروفها الصعبة ومحاربتها للإرهاب ومواصلة تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين منوهاً بالعلاقات المميزة التي تجمع البلدين الصديقين في المحافل الدولية.

حضر اللقاء نائب رئيس مجلس الشعب أكرم العجلاني ومراقبا المجلس سليمان الأبرش وفائزة العذبة.