أغلق نافذة سيارتك!!!

أعلن خبير السيارات، إيغور فاسيليف، لوكالة “برايم” أنه يمكن لتيارات الرياح المعاكسة عند فتح النافذة الجانبية أن تلقي بالحجارة الصغيرة والحشرات ورذاذ الماء من السيارات الأخرى على الوجه، وكل هذا محفوف بفقدان سيطرة السائق على السيارة على المدى القصير.

وذكر فاسيلييف بأنه من الجيد الشعور بالرياح المنعشة أثناء القيادة ولكن تيارات الرياح المعاكسة عند فتح النافذة الجانبية يمكن أن يتسبب بعدة مشاكل، كالغبار والحجار الصغيرة، فعند إصابتها الوجه يمكن أن تتسبب برد فعل لا إرادي للسائق، ما قد يؤدي إلى فقدانه السيطرة على السيارة لفترة وجيزة، لافتا إلى أنه في حال دخلت حصاة أو حشرة في العين، فإن كل شيء يكون أسوأ بكثير.

وأضاف خبر السيارات بأنه في حال الطقس الممطر، من الممكن دخول تيار من المياه القذرة من سيارة أخرى، وذلك سيؤثر سلباً على عملية القيادة الآمنة.

وفيما يتعلق بالجانب البيئي، أولى الخبراء بالسنوات الأخيرة اهتماماً متزايداً، ليس فقط لتركيز المواد الضارة في الهواء، ولكن أيضًا لوجود غبار عالق – بسبب تآكل الإطارات أو جزيئات أكسيد النيتروجين نتيجة لتشغيل محركات الديزل، لهذا السبب، تم تصميم أنظمة الترشيح للسيارات الحديثة بطريقة تقلل من احتمالية دخولها إلى الصالون، وفقا لفاسيليف.

كما بين أنه في حال كانت النوافذ مفتوحة وكان هناك حادث، فإن السائق يتعرض لخطر الإصابة من الأشياء التي يمكن أن تدخل السيارة أو تخرج يده من السيارة المنقلبة، وهذا له عواقبه الواضحة، مشيرا إلى أنه في العديد من السيارات الحديثة، عند وقوع حادث، تُغلق النوافذ الجانبية والبوابات تلقائيًا.