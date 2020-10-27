أكثر من مليون و164 ألف وفاة بـ”كورونا” حول العالم

أودى فيروس كورونا المستجد بحياة أكثر من مليون و164 ألف شخص حول العالم منذ ظهوره في كانون الأول الماضي وفقا لموقع وورلد ميتر.

وأفاد الموقع: أن إجمالى الإصابات بالفيروس حول العالم وصل حتى اليوم إلى 43 مليونا و790543 إصابة، وحالات الوفاة إلى مليون و164609 حالات بينما بلغ إجمالي حالات التعافي 32 مليونا و182737 شخصا.

في حين أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 15726 إصابة و263 وفاة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 4ر5 ملايين في حين وصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 157397 وفاة.

بدورها أعلنت وزارة الصحة المكسيكية تسجيل 4166 إصابة و247 وفاة جديدة بالفيروس ما يرفع العدد الكلي للإصابات إلى 895326 والوفيات إلى 89171.

من جانبها كشفت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد إلى 449275 بعد تسجيل 11409 إصابات جديدة، في حين ارتفع إجمالي الوفيات إلى 10098 حالة بعد تسجيل 42 حالة وفاة جديدة.

وفي الصين سجلت السلطات الصحية 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي جميعها وافدة ليبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس 85826 حالة، في حين ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

بدورها سجلت مصر 167 إصابة و12 حالة وفاة جديدة بكورونا مقابل 143 إصابة و12 حالة وفاة في اليوم السابق ليصل إجمالي عدد الإصابات الذي تم تسجيله في مصر حتى يوم أمس 106707 إصابات بينها 98981 حالة تم شفاؤها و6211 حالة وفاة.