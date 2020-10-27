صحفيو طرطوس يطالبون برفع تعويض طبيعة العمل بلا تريث

“هبوط في صحراء قاحلة بعد تحليق بالوعود، ففي كل مرة نطالب بتحسين طبيعة عمل الصحفيين ورفعها، ونأمل الخير يأتينا الرد للتريث، ليصبح حال فشلنا بتحصيل حقوقنا ، كلوحة ساخرة في مسلسل بقعة ضوء” هذه هي الإجابة التي أتت على لسان رئيس اتحاد الصحفيين موسى عبد النور في معرض رده على سؤال البعث حول تعديل طبيعة العمل الصحفي، التي باتت مطلبا ملحا في ظل الضغوط الاقتصادية، والصعوبات الكبيرة التي واجهت، وتواجه الصحفي خلال فترة الحرب على سورية، وخاصة بعد رفع طبيعة العمل لأكثر من مهنة مؤخرا.

إجابة عبد النور أتت أثناء لقاء صحفيي طرطوس مع أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد في مبنى المحافظة يوم الثلاثاء 27 تشرين الأول، لتعديل عضوية المنتسبين الجدد، وأدائهم للقسم، إضافة لتكريم أبناء الزملاء المتفوقين في الشهادتين الإعدادية والثانوية، ومناقشة شؤون الصحفيين الذين تركزت مداخلاتهم حول طرق التنسيب للاتحاد، وتطوير أدوات ومستلزمات العمل الصحفي ووضع أسس شاملة له وتمكين الصحفيين من الحصول على المعلومة بيسر وسهولة، كما تحدثوا عن ضرورة زيادة رواتب المتقاعدين، وغير ذلك من الشؤون الخدمية والمهنية.

رئيس اتحاد الصحفيين موسى عبد النور أوضح كل النقاط التي تم الحديث عنها فتحدث عن قانون الإعلام وقانون اتحاد الصحفيين، والتعديلات التي تمت فيه والتركيز على حماية الصحفيين، كما تحدث عن الاستثمارات التي قام بها الاتحاد والتطورات التي حدثت بها فقال نعمل مؤخرا على ترخيص لطابق إضافي في بناء القصور العائد للاتحاد، وتم أيضا استرجاع أربعة لوحات إعلانية الكترونية سيتم استثمارها لتؤمن دخلا إضافيا للاتحاد، كما تحدث عن الجمعية التي وعد بها الصحفيين لتأمين منازل وشقق سكنية.

وختم عبد النور: نعمل حاليا لإصدار دليل للصحافة السورية، وسيتضمن إحصاء كل الصحف التي صدرت منذ عام 1965 وحتى عام الـ 2000 مع أسماء الصحفيين الذين عملوا في هذه الوسائل، وهذا يغني المكتبة الصحفية.

بدورها رائدة وقاف عضو المكتب التنفيذي في اتحاد الصحفيين تحدثت عن النشاطات والمشاركات الخارجية ، وقالت بالرغم من أن معظم النشاطات متوقفة حاليا لكن هناك دور أساسي للاتحاد بالوقوف في مواجهة التطبيع الإعلامي، وخاصة بعد قيام عدد من الدول العربية بتطبيع العلاقات مع اسرائيل، كما بينت وقاف قيام الاتحاد بدراسة حول حقوق المؤلف في المنطقة العربية معدة للاتحاد الدولي ويشرف عليها الصحفي غسان فطوم، كذلك كان هناك اجتماع للأمانة العامة للصحفيين العرب في دمشق لتغيير النظرة الموجودة التي قدمها الإعلام الغربي ويعمل من خلالها على تشويه الحقائق.

بدوره تحدث رئيس لجنة القيد والقبول في الاتحاد أشرف السمان عن الشروط الواجب توفرها في المنتسبين للاتحاد عبر ممارسة المهنة أو ضمن المؤسسات الإعلامية والاتحادات التي يحق للصحفي أن يجمعها وهي اتحاد الكتاب واتحاد الصحفيين واتحاد الفنانين التشكيليين.

البعث ميديا || طرطوس- محمد محمود