27, 10, 2020 - 2:19 مساءً

لبنان.. حرائق في المتن وكسروان

سياسة-عربي   24

بعد الحرائق التي اندلعت أمس في جنوب لبنان وعكار وأتت على مساحات واسعة من الأشجار المثمرة والحراجية، اندلع اليوم حريق كبير في أحراج الصنوبر بين بلدتي قبيع والشبانية في منطقة المتن شمال شرق بيروت فجر اليوم.

الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أكدت أن أصحاب الصهاريج وطوافات الجيش اللبناني وأصحاب الأراضي الزراعية وفرق الدفاع المدني يعملون على إخماد النيران التي اتسعت رقعة انتشارها بسبب سرعة الرياح الشرقية الحارة مشيرة إلى وصولها قرب المنازل في بلدة الشبانية.

كما اندلع حريق كبير في أحراج بلدة عين الدلبة في كسروان وامتد ليطال خراج بلدة ميروبا وهرعت فرق الإطفاء في الدفاع المدني وفرق الجيش في المنطقة إلى المكان للمساعدة في إخماد النيران المندلعة التي تهدد في حال امتدادها محمية جبل موسى.

 

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