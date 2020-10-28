أكثر من 70 مليون أمريكي أدلوا بأصواتهم مبكرا في الانتخابات الرئاسية

أفاد إحصاء صدر الليلة الماضية بأن أكثر من 70 مليون أمريكي أدلوا بأصواتهم مبكرا في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وبحسب “رويترز” فإن هذا العدد يعادل أكثر من نصف إجمالي عدد الناخبين في انتخابات 2016 وذلك قبل أسبوع من الموعد الرسمي للانتخابات في الثالث من تشرين الثاني المقبل.

إلى ذلك أظهرت استطلاعات للرأي أجرتها رويترز إبسوس: أن المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جون بايدن عزز تقدمه على الرئيس دونالد ترامب في ميشيغان على نحو متزايد.

وتستطلع رويترز آراء الناخبين المحتملين في ست ولايات هي ويسكونسن وبنسلفانيا وميشيغان ونورث كارولاينا وفلوريدا وأريزونا والتي ستلعب أدوارا مهمة في تقرير ما إذا كان ترامب سيفوز بولاية ثانية أو ما إذا كان بايدن سيطيح به.

وفي سياق متصل قالت الحملة الانتخابية للرئيس ترامب: إن موقعها الإلكتروني الرسمي تعرض للاختراق وإنها تعمل مع جهات إنفاذ القانون لتحري مصدر الهجوم.