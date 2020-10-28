إطلاق برنامج المواهب السورية “Syrian Talents” «صور+فيديو»

خاص البعث ميديا

تصوير وتقرير: سوار ديب

أقامت مؤسسة الحياة السورية مؤتمراً صحفياً أعلنت من خلاله إطلاق برنامج المواهب السورية “Syrian Talents”.

ويندرج البرنامج ضمن برامج مسابقات المواهب، الذي يمنح الشباب فرصة تقديم مواهبهم على خشبة المسرح أمام لجنة التحكيم المؤلفة من: «النجمة شكران مرتجى – النجم محمد حداقي – المايسترو ميساك باغبودريان – الدكتور تامر العربيد – المايسترو نزيه الأسعد».

ونوهت لجنة التحكيم إلى أن عدد الحكام قابل للزيادة في كل حلقة، وذلك من خلال تواجد حكم متغير بحسب مواهب كل حلقة.

المهندسة رنا زيتون مديرة البرنامج قالت للـ “البعث ميديا”: أن هذه الخطوة جاءت لمحاولة زرع الأمل والفرح بين الناس بعد ما عناه المواطن السوري في الفترة الأخيرة.

بدورها النجمة شكران مرتجى قالت في تصريح مماثل لها أنها ستكون العين التي سترى كل المواهب كما يجب، وبالطريقة التي يجب ان تظهر عليه.

من جانبه المخرج وهيب أبو دياب بين أن هذا البرنامج هو الأول في سورية، متمنياً دعمه والوقوف معه، وعدم الدخول في المقارانات.

اما المنتج غيث حرفوش قال أن المتابع السوري سيشاهد لأول مرة برنامج سوري يضاهي برامج العالم العربي.

بدوره الدكتور تامر العربيد نوه أن المسرح له رهبته لأي موهبة ستقدم، واللجنة ستختار الموهبة التي ستقنع اللجنة ككل.