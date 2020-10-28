28, 10, 2020 - 5:48 مساءً

التشكيلة المتوقعة لموقعة يوفنتوس وبرشلونة

رياضة   31

تتجه أنظار عشاق كرة القدم، مساء اليوم الأربعاء، إلى ملعب “أليانز ستاديوم” في تورينو، الذي سيكون مسرحا لموقعة يوفنتوس وضيفه برشلونة في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

ويأمل يوفنتوس في أن يكون مدافعه ليوناردو بونوتشي، الذي يعاني من الإصابة، متاحا للمشاركة في المباراة، في وقت تأكد فيه غياب نجم الفريق، البرتغالي كريستيانو رونالدو المصاب بفيروس كورونا.

في المقابل، سيفتقد “البارسا” في لقاء الليلة، لخدمات مدافعه جيرارد بيكيه الموقوف بعد حصوله على بطاقة حمراء في الجولة الماضية، والبرازيلي فيليب كوتينيو المصاب.

وتوقعت صحيفة “football-italia”، أن يدخل الفريقان المباراة بالتشكيلتين التاليتين:

يوفنتوس:

في حراسة المرمى: تشيزني

في خط الدفاع: دانيلو، بونوتشي، ديميرال، كوادرادو

في خط الوسط: بنتانكور، رابيو، رامسي

في خط الهجوم: كييزا، ديبالا، موراتا

برشلونة:

في حراسة المرمى: نيتو

في خط الدفاع: سيرجي روبرتو، أراوخو، لينغليه، جوردي ألبا

في خط الوسط: بيانيتش، دي يونغ، أنسو فاتي

في خط الهجوم: ديمبيلي، غريزمان، ميسي.

Siwar Deeb

سوار ديب - سوري الجنسية من مواليد دمشق 1988، أعمل كمصور صحفي و محرر من العام 2009، حاصل على اجازة في إدارة الأعمال من جامعة البعث في مدينة حمص السورية.

قد يعجبك أيضاً

تتويج كفيتوفا بلقب بطولة مدريد للتنس

azez 0

ملك الكرات الثابتة «جونينيو» بداية النهاية

admin 0

أتلتيكو مدريد يصعد لوصافة الدوري «مؤقتاً» بفوزه على لاكورونيا

admin 0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *