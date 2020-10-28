الجو بين الصحو والغائم وفرصة لهطل زخات مطرية

توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن تستمر درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 4 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي من الجنوب يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام مع فرصة لهطل زخات رعدية مطرية خاصة في المنطقة الساحلية والغربية وسديميا مغبرا في المناطق الشرقية والبادية وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة على المنطقة الشرقية والشمالية الشرقية ومتقلبة إلى جنوبية غربية خفيفة السرعة في باقي المناطق والبحر خفيف ارتفاع الموج.