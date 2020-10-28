28, 10, 2020 - 10:31 مساءً

صحفيو اللاذقية يجدّدون طرح القضايا و المطالب المهنية و النقابية المنتظرة و المؤجلة

مراسلون ومحافظات-اللاذقية   29

جدّد صحفيو اللاذقية مطالبهم المهنية و التأمينية و الصحية و الاستثمارية العالقة و المؤجلة خلال لقاء حواري مع رئيس اتحاد الصحفيين بالقطر الزميل موسى عبدالنور و عضوي المكتب التنفيذي للاتحاد الزميلين د. أشرف السمّان و نبيل بيشاني و تركزت المطالب المطروحة حول طبيعة العمل و التأمين الصحي و الجمعية السكنية للصحفيين و إنجاز الموافقات الحكومية التي حصل عليها اتحاد الصحفيين حول هذه القضايا كونها لاتزال في طور المراسلات مع الوزارات المعنية بما في ذلك شراء عقارات من الأراضي و تعديل المرسوم ٤٤ حول الإعلان التجاري و رفع النسبة من ٢ إلى ٤ بالمائة و تنقية مهنة الصحافة من الدخلاء و اعتماد التوصيف المهني و تسهيل وصول الرواتب للزملاء المتقاعدين بأيسر السبل .
و أكد الزميل موسى عبدالنور رئيس اتحاد الصحفيين أن المكتب التنفيذي يتابع بشكل مكثف و متواصل مجمل هذه القضايا من خلال اللقاءات و المراسلات و الكتب لأجل أن يتم تنفيذ،هذه الموافقات و الوعود و برغم الصعوبات فإن السعي يتكثف مع الوزارات المعنية على أمل أن تثمر هذه الجهود و برغم الأخذ و الرد في المراسلات حول الموافقات الممنوحة من رئاسة مجلس الوزراء مشيرا إلى أن الصحفيين الذين يساهمون في طرح قضايا الآخرين و المجتمع و يقدمون الحلول هم أحوج إلى إيجاد حلول لهذه القضايا و المتطلبات و يمكن أن بساهموا في ذلك من خلال طرح مجمل هذه القضايا في كتاباتهم و موضوعاتهم و أكد الزميل عبد النور أن الاتحاد يضع توصيف المهنة و تنظيم مزاولتها أولوية من خلال تعريف الإعلامي والصحفي و من يحق له مزاولة المهنة بحسب قانون اتحاد الصحفيين كما استعرض الزميل عبد النور عددا من القضايا المهنية و التأمينية والخدمية التي تتم متابعتها بما يخدم الزملاء الصحفيين .
وتحدث الزميل أشرف السمان عضو المكتب التنفيذي عن القيد والقبول و المسائل المتعلقة بالعضوية.
من جهته الزميل نبيل بيشاني عضو المكتب التنفيذي أشار إلى آلية متابعة شؤون الزملاء نقابيا و تنظيميا و مهنياً و بما ينعكس على ممارسة المهنة من خلال العضوية في الاتحاد.
و كان الزميل إبراهيم شعبان رئيس فرع اتحاد الصحفيين في اللاذقية قد عرض لخطة عمل فرع الاتحاد في مختلف جوانب ممارسة المهنة و متابعة قضايا الزملاء و قدم حلول مقترحة حول إيصال الرواتب التقاعدية و الاهتمام بشكل أكبر بالزملاء المتقاعدين و دعم خدمات الرعاية الصحية و التأمينية و الاجتماعية و عددا من القضايا المهنية.
بعد ذلك أدى الزملاء الأعضاء العاملون الجدد القسم بعد نقلهم إلى العضوية العاملة في اتحاد الصحفيين.

البعث ميديا – اللاذقية- مروان حويجة

Siwar Deeb

سوار ديب - سوري الجنسية من مواليد دمشق 1988، أعمل كمصور صحفي و محرر من العام 2009، حاصل على اجازة في إدارة الأعمال من جامعة البعث في مدينة حمص السورية.

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