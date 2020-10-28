عملية نوعية.. استخراج غصن زيتون من عين مراجع لمشفى الباسل بطرطوس

راجع المريض / م، ع/ (٤٥)سنة مشفى الباسل بطرطوس بشكوى دخول غصن زيتون أسفل العين اليمنى وبفحص القدرة البصرية عن طريق عد الاصابع أمام الوجه تبين وجود حدقة نصف متسعة غير متفاعلة ووجود قساوة شديدة بجس العين مع عدم إمكانية تقييم قعر العين مع وزمة شديدة بالملتحمة خاصة بالناحية الوحشية مع تحدد بحركة العين بكافة الاتجاهات وبالطبقي المحوري يبدو وجود عود ضمن الحجاج، فتم إجراء التحاليل والاستشارات اللازمة وإجراء العمل الجراحي تحت التخدير العام ودراسة الحالة تحت المجهر لمعرفة حدود الجسم الأجنبي لتجنب إصابة أنسجة العين قدر الإمكان.



وتم استئصال الجسم الأجنبي بدقة فتبين أن طوله حوالي / ٥ سم / والمحافظة على الجراحة بشكل يمنع حدوث إنتان لاحق وتنضيره بشكل جيد وخياطته تحت المجهر باستخدام خيوط مجهرية خاصة بالجراحة العينية.



وفي اليوم التالي للعملية تحسنت القدرة البصرية للمريض بدرجة ستة من عشرة وفحص الأوساط الكاسرة وقعر العين طبيعي مع وجود وزمة حول العين مع تحدد حركة بمجال عمل العصب الثالث فتم إعطاء المريض تغطية ثلاثية مع مراقبة من الناحية العصبية.



وقد شكرت إدارة مشفى الباسل ممثلة بمديرها العام د. اسكندر عمار فريق العمل الجراحي من أطباء وتمريض في قسم عمليات العينية والشعبة العينية الذي ضم د. إيفلين رستم أخصائية عينية و و د.ندى نجار أخصائية تخدير والأطباء المقيمين د.بانا سليمان – د.زينب أبو غبرة – د.نورعبود.