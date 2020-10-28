قبل لقاء تشرين.. تهديدات متبادلة بين لاعبي وإدارة الساحل

طالب لاعبو الساحل السوري بمستحقاتهم المالية، قبل السفر لمدينة اللاذقية لمواجهة تشرين، في ثاني جولات الدوري المحلي.

فراس المعسعس مدرب الساحل، نقل لمجلس الإدارة مطالب اللاعبين، وتهديدهم بعدم السفر للاذقية، خاصةً أن المجلس وعد بتأمين المستحقات قبل مواجهة الوثبة، الأربعاء الماضي، في افتتاح المسابقة، بحيب ما نقله موقع “كووورة”.

وكشف الموقع أن المعسعس طالب المجلس بضرورة التحرك سريعا، وتأمين المستحقات قبل الحصة التدريبية، اليوم الأربعاء، المتوقع أن يغيب عنها عدد كبير من اللاعبين.

لكن في المقابل، هدد المجلس بعقوبات صارمة وحازمة، لأي لاعب يتخلف عن التدريبات أو يرفض السفر، مع وعود بمنح المستحقات للاعبين خلال الفترة المقبلة.

وكان الساحل قد خسر في ملعبه أمام الوثبة (2-1)، لحساب الجولة الافتتاحية للدوري.