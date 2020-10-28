لليوم الـ 94 .. الأسير الأخرس يواصل إضرابه عن الطعام

لليوم الـ 94 على التوالي، ووسط خطر كبير على حياته، يواصل الأسير الفلسطيني ماهر الأخرس إضرابه عن الطعام.

يأتي إضراب الأخرس احتجاجاً على جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق الأسرى الفلسطينيين في المعتقلات.

هيئة شؤون الأسرى والمحررين أوضحت لوكالة وفا أن الوضع الصحي للأسير الأخرس خطير للغاية ويعاني من إعياء وإجهاد شديدين وبدأ يشعر بألم في قلبه إضافة لآلام جسدية وتأثرت لديه حاستا الشم والذوق وهناك تخوف من أن تتعرض أعضاؤه الحيوية لانتكاسة مفاجئة الأمر الذى يشكل خطرا حقيقيا يهدد حياته ويتفاقم كل لحظة جراء مواصلة سلطات الاحتلال انتهاكها الصارخ للقانون الدولي لحقوق الإنسان ورفضها الإفراج عنه.

وشددت الهيئة على ضرورة تحمل المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية والضغط على سلطات الاحتلال لوقف انتهاكاتها بحق الأسرى والإفراج العاجل عن الأسير الأخرس وإنقاذ حياته قبل فوات الأوان.