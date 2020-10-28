مباريات الليلة في دوري أبطال أوروبا

تتجه أنظار عشاق كرة القدم اليوم الأربعاء صوب العديد من ملاعب كرة القدم الأوروبية التي تستضيف مواجهات اليوم الثاني لمنافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

Siwar Deeb

سوار ديب - سوري الجنسية من مواليد دمشق 1988، أعمل كمصور صحفي و محرر من العام 2009، حاصل على اجازة في إدارة الأعمال من جامعة البعث في مدينة حمص السورية.