معلا ينهي خلاف الغايب والسيد

نجح فراس معلا رئيس الاتحاد الرياضي العام في سوريا، في تقريب وجهات النظر بين حاتم الغائب، رئيس اتحاد الكرة وماهر السيد رئيس نادي الوحدة، بعد أيام من التوتر بين الطرفين.

وقال السيد في صفحته الشخصية بموقع “فيسبوك”: “يوما بعد آخر يثبت لنا بطلنا العالمي الأستاذ فراس معلا أن رياضتنا ستكون بخير في عهده“.

وتابع: “لم يقبل بأي شكل من الأشكال أن يستمر الخلاف بين نادينا واتحاد الكرة ممثلا برئيسه السيد العميد حاتم الغائب، فكان اللقاء اليوم بمعيته لوضع النقاط على الحروف، وطي صفحة لم نرد أن تكتب أحرفها بهذه الطريقة، ونفتح صفحة جديدة بيضاء سنملأها حبا ومدا لأواصل التعاون والاحترام لاتحاد الكرة، نكون فيها عاملا مساعدا للارتقاء بكرة القدم نحو الهدف المنشود خاصة وأننا سنكون أحد ممثلي سوريا الحبيبة خارجيا في البطولة الآسيوية القادمة“.

وزاد: “وبناء عليه أتوجه لكل من يحب نادي الوحدة ويهمه مصلحته وتطوره أن يتوقف عن أي نقد أو إساءة تجاه اتحاد الكرة، أو شخص العميد حاتم وأن يكون لقاؤنا القادم يوم السبت؛ أمام الجار نادي الشرطة؛ كرنفالا مليئا بعبارات المحبة والأخوة، بعيدا عن أي تشنج أو تعصب، وهذه أمنية لكل جمهورنا ومحبينا ممن سيحضرون اللقاء؛ لنعكس ثقافة التفوق والرقي التي رفعنا شعارها منذ أن شرفتمونا بخدمة هذا الكيان العظيم، وكونوا على ثقة أن الأيام القادمة ستحمل لنا ولكم الأخبار السارة التي تبهج قلوبكم“.