مندوب روسيا: بعض الجهات الغربية تستمر بحماية الإرهابيين في سورية

أكد مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن بعض الدول الغربية مستمرة في محاولاتها لحماية الإرهابيين في سورية.

وردا على كلمة نظيره الألماني في مجلس الأمن، كريستوف هيوسغن، التي استند فيها إلى تقارير مزعومة من صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية حول وقوع ضحايا مدنيين في إدلب، بين نيبينزيا أن ممثلي بعض الدول الغربية ما زالوا مصرين على الاعتماد على تقارير صحفية مشكوك بمصداقيتها لمعرفة ما يجري في سورية والاستشهاد بما يرد فيها من معلومات خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي.

وأضاف بأن استخدامهم لتلك المصادر ليس مستغربا، مشيراً إلى أن موسكو علقت مرارا على مقالات نيويورك تايمز ونشرها معلومات مزيفة حول الوضع في روسيا.

كما استغرب المندوب الروسي من دعوات بعض زملائه الغربيين المتكررة لوقف إطلاق النار في أنحاء سورية، على الرغم من أن كل العمليات العسكرية التي تجري فيها هي لمكافحة الإرهاب، متسائلا عن الجهة التي يحاولون حمايتها من خلال هذه الدعوات.