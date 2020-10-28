وفيات كورونا حول العالم تتجاوز الـ مليون و171 ألف شخص

حصد فيروس كورونا المستجد أرواح أكثر من مليون و171 ألف شخص حول العالم منذ ظهوره في كانون الأول الماضي وفقا لموقع وورلد ميترز.

وبحسب الموقع فإن إجمالي الإصابات بالفيروس حول العالم وصل حتى اليوم إلى 44 مليونا و252677 إصابة، وحالات الوفاة إلى مليون و171479 بينما بلغ اجمالي حالات التعافي 32 مليونا و447505 أشخاص.

بدوره أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد في روسيا تسجيل 16202 إصابة جديدة بالفيروس من بينها 3670 إصابة في العاصمة موسكو ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 1563976 إصابة.

وجاء في بيان مقر العمليات.. “غادر 12361 شخصا المستشفى خلال الـ 24 ساعة الماضية بعد تعافيهم من الفيروس ليصل بذلك إجمالي الذين تعافوا إلى 1171301 شخص”، لافتا إلى تسجيل 346 حالة وفاة في روسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليصل إجمالي الوفيات إلى 26935 شخصا.

كما أعلنت الهند تسجيل 43893 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات إلى 99ر7 ملايين ولتصبح الهند على مقربة من بلوغ ثمانية ملايين إصابة، في حين تم تسجيل 508 وفيات ليبلغ الاجمالي في الهند 120010.