أقمشة ذكية يتغيّر لونها عند التقاطها فيروس كورونا

أعلن فريق من الباحثين بجامعة فرجينيا كومنولث الأمريكية أنهم يطورون طرقا جديدة تساعد على اكتشاف وجود فيروس كورونا عن طريق استخدام ألياف تغير لونها عند التعرض لعامل ممرض.

وقالت الدكتورة كريستينا تانغ الأستاذة المساعدة في قسم الهندسة الكيميائية وعلوم الحياة في تغريدة على موقع الجامعة على” تويتر”: “الهدف من هذا المشروع استخدام منديل تنظيف يمكنه تغيير لونه عند اكتشاف فيروس كورونا”، منوهة بأن المشروع يتمتع بخاصية بصرية عن طريق تدوير البلورات السائلة إلى ألياف تغير لونها عند تعرضها لدرجات حرارة مختلفة.

وهذه الأقمشة الذكية مصنوعة من مواد ناعمة وخفيفة الوزن ومرنة ويتم استخدامها لإنشاء أجهزة استشعار أو ملابس يمكن ارتداؤها.