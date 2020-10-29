الزعيم يحبط طموح الطليعة في الدوري السوري الممتاز

انطلقت اليوم الخميس المرحلة الثانية من ذهاب الدوري السوري الممتاز، بلقاء جمع نادي الجيش بضيفه الطليعة على ملعب الجلاء بدمشق والذي انتهى بفوز الزعيم بهدف مقابل لاشي.

دخل طارق جبان مدرب الطليعة بتشكيلة : محمود خلف – صلاح خميس – حسن بوظان – عمار دندشي – وسام سلوم – عميد بصيلة – عبد القادر عدي – خالد المبيض – زاهر خليل – علي خليل.

ومن جانبه دخل المدرب رأفت المحمد بتشكيلة : خالد إبراهيم – يوسف الحموي – عبد الناصر حسن – جهاد الباعور – خطاب مشلي – محمد شريفة – محمد البري – قصي حبيب – أحمد الخصي – مأمون ناجي – محمدالواكد.

اختتم شوط المباراة الأول بهدف وحيد جاء عن طريق هداف الفريق محمد الواكد في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول الذي قدره الحكم بثلاث دقائق.

وشهد الشوط الثاني ضغط عالي من نادي الطليعة حقق من خلاله هدف وحيد من ركلة حرة، ولكن الحكم كان له كلمة أخرى ليلغى الهدف ويحرم الطليعة من تعادل ثمين في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وتستكمل الجولة الثانية يومي الجمعة والسبت القادمين ويستضيف الاتحاد الكرامة على ملعب السابع من نيسان في حلب، بينما يستضيف الوافد الجديد الحرجلة نادي حطين على ملعب الجلاء بدمشق، بينما يستقبل الوثبة نادي الحرية على ملعب الباسل بحمص، ويواجه تشرين على ملعبه نادي الساحل، بينما يلعب جبلة على ملعب البعث مع نادي الفتوة، وتختتم الجولة بلقاء الشرطة والوحدة على ملعب الجلاء في دمشق.

وأقيمت الأربعاء الماضي الجولة الأولى للدوري السوري الممتاز وشهدت فوز تشرين على حطين 2-صفر والوحدة على الحرية 1-صفر والوثبة على الساحل 2-1والكرامة على الحرجلة 1-صفر وتعادل الشرطة مع الفتوة 1-1.

تقرير: يزن ميّا – تصوير: سوار ديب