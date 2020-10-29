29, 10, 2020 - 5:50 مساءً

حملة مداهمات تشنها “قسد” بريفي الحسكة ودير الزور

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في إطار ممارساتها العدوانية، نفذت ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي حملة مداهمات جديدة في ريفي دير الزور والحسكة واختطفت عددا من المدنيين.

ففي ريف دير الزور الشرقي ذكرت مصادر أهلية: أن “مجموعات مسلحة من ميليشيا “قسد” اقتحمت بلدة الحوايج وطوقت عددا من المنازل فيها وداهمتها وسط إطلاق نار كثيف لترهيب الأهالي واختطفت عددا من المدنيين واقتادتهم مكبلين إلى جهة مجهولة”.

ومن مخيم الهول بريف الحسكة الشرقي أفادت مصادر محلية: بأن “عمليات اختطاف جديدة نفذتها ميليشيا (قسد) التي تسيطر على المخيم بعد مداهمة عدد من أقسامه”.

 

 

 

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