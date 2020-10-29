مدير صحة السويداء يؤكد عدم وجود إصابات جديدة في مدارسها 

أكد مدير صحة السويداء، الدكتور نزار مهنا، أنه لا يوجد أي إصابات جديدة في مدارس السويداء، مبينا أن الحالات الأربعة الذي أُعلن عنها مؤخرا هي لطلاب مخالطين لإصابة سابقة تم أخذ مسحات لهم.

وفي حديث للبعث ميديا، بين د.مهنا أن فريق الكشف الفعال في شعبة الأمراض السارية والمزمنة بمديرية صحة السويداء قام بزيارة تقص وترصد ومسح إلى مدرسة الشهيد كمال عبيد، برفقة فريق من دائرة الصحة المدرسية التابع لمديرية تربية المحافظة.

وأوضح بأنه تم الكشف على الطلاب في الشعبة نفسها ولم يتبين وجود أي حالات مشتبهة بها حيث جرى اخذ أربع مسحات لمخالطي الحالات الأربع المثبتة، منوها إلى أنه تم إغلاق الشعبة مجددا لمدة خمسة أيام إضافية كإجراء احترازي.

مدير صحة السويداء شدد على ضرورة الالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ومنها الالتزام بارتداء الكمامة والتباعد المكاني ونظافة الأيدي وتجنب الأماكن المزدحمة، لافتا أن الوعي ثم الوعي هو الطريق الوحيد للنجاة من هذا المرض .

كما حذر من معاودة انتشار المرض في حال التراخي في تطبيق الإجراءات الاحترازية خاصة مع بداية انتشار أنفلونزا الأمراض الموسمية.

في السياق، ذكر د. مهنا أن عدد الإصابات المسجلة منذ بداية المرض وحتى الآن بلغ 186 إصابة، وعدد الوفيات 20، لافتا إلى أن معظم الإصابات قد شفيت.

البعث ميديا || السويداء – ربا الهادي